Uno strumento salvavita a disposizione di 338 piccoli e grandi atleti, dai 4 ai 65 anni, dell’oratorio di Frutti d’Oro. Un defibrillatore automatico è stato donato alla parrocchia Madre della Chiesa, nella frazione di Capoterra, dal Presidente di Confartigianato Imprese Sud Sardegna, Luca Murgianu, e dal Segretario della stessa Associazione Imprenditoriale, Pietro Paolo Spada, al parroco, il salesiano Don Battista Melis, durante una cerimonia alla quale hanno partecipato anche diverse decine di piccoli atleti.

«Questa bellissima realtà che don Battista ha creato e nella quale operano 36 adulti volontari che allenano, curano, riordinano, trasportano e puliscono – ha spiegato Luca Murgianu – è la cinghia di trasmissione di una macchina organizzativa che offre reali risposte al bisogno di aggregazione di giovani, e meno giovani, delle lottizzazioni di Capoterra e del suo territorio. Questo macchinario, bello da vedersi e utile quando necessario – ha concluso - ovviamente ci auguriamo che la comunità non abbia mai l’occasione di usarlo».

Le società sportive che ruotano attorno alla Parrocchia avranno così a disposizione questo strumento frutto della raccolta effettuata col “5 per 1000” dell’Ancos (Associazione di promozione sociale di Confartigianato). L’iniziativa rientra in un progetto nazionale attraverso il quale sono stati distribuiti 45 defibrillatori in tutto il Paese, confermando l’impegno di Confartigianato e ANCOS per la sicurezza del singolo e della collettività.

«Un’Associazione come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli imprenditori ma di una intera comunità – ha sottolineato Spada -. A maggior ragione in un momento di grave difficoltà economica non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si occupano di fornire importanti servizi di assistenza».