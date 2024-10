Viene da Dorgali, ha solo 16 anni, ma può già vantare la salita al podio mondiale in Corea di ginnastica aerobica.

Stiamo parlando di Marcello Patteri, il giovanissimo atleta dorgalese che mercoledì scorso, in occasione del mondiale in Corea, la World Age Group Competition, si è aggiudicato il terzo posto nella categoria trio insieme al team italiano formato da Davide Nacci e Marco Vargiu.

La sua esperienza possiamo dire che è iniziata per caso come spiega l'atleta sardo: "All’età di dieci anni ho iniziato a fare ginnastica correttiva per un problema diagnosticatomi alla schiena”.

Ed è proprio da questo problema che ha avuto inizio l’avventura nello sport del 16enne sardo, che continua con il suo racconto: “Subito dopo, la mia allenatrice, Marina Nieddu della palestra Mistral, mi chiese di iniziare ad allenarmi per praticare ginnastica aerobica a livello agonistico”.

Il destino ha così deciso di far riscattare il giovane atleta Marcello che, con dedizione e tanta fatica, l’ha portato in vetta a sventolare con orgoglio la bandiera sarda.

Un giovane ragazzo che sin da subito è diventato l’idolo e motivo di orgoglio di Dorgali, come scrive il sindaco del paese, Maria Fancello su Facebook: "A nome di tutti i dorgalesi, faccio a Marcello Patteri e alla società Mistral le più sincere congratulazioni per l'importantissimo successo conseguito ai mondiali di ginnastica artistica di Korea. Con l'augurio di conseguire vittorie sempre più importanti, nello sport e nella vita”.