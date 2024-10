“Case parcheggio Mulinu Becciu, salve mi chiamo Gavino e sono un cittadino di Cagliari che percorre ogni giorno la via Pier della Francesca e via Peretti per motivi di lavoro, volevo segnalare la presenza di rifiuti fuori delle case parcheggio, io mi domando perchè il comune di Cagliari ha chiuso l'entrata di quella strada per arrivare in quelle abitazioni pur avendo il numero civico 7 il camion della spazzatura come fa ad entrare? E’ un immondezzaio a cielo aperto, sicuramente chi vive da quella parti non respira un'aria buona e mi meraviglio che di fronte allo scenario ci sia il palazzo dell'Asl. Da notare anche che quella stradina si allaga quando piove, è piena di buche, è uno sterrato, ma la gente che abita lì come fa per uscire da quelle case? Perchè c'è anche una recinzione dell'ex benzinaio Esso? Grazie distinti saluti”.

Alla casella di posta redazione@sardegnalive.net arriva la segnalazione/lettera che avete appena letto, SardegnaLive prende spunto da questa importante osservazione per delineare uno scenario comune anche ad altri quartieri. Parliamo di San Michele, dove tra via Seruci, Serbariu, via Del Fangario e vie limitrofe ad esempio, il ritiro dei cassonetti dalle strade ha provocato disagi non indifferenti.

Crescono le discariche a cielo aperto laddove gli stessi cittadini indisciplinati o ancor peggio, coloro che abitano in altri rioni, si sono abituati a buttare i sacchetti dei rifiuti ovunque, sui marciapiedi, ai bordi delle strade: quel che è peggio, gli stessi rifiuti ingombranti come mobili ed elettrodomestici di cui ci si vuole disfare, ma anche sanitari, gomme d’auto e tanto altro, viene accatastato alla rinfusa.

Lo scenario è a dir poco desolante: giorno dopo giorno le montagne di rifiuti aumentano, con tutti i disagi comprensibili: Cagliari si fa bella non è lo slogan più appropriato, per centinaia di cittadini e residenti solerti invece al nuovo concetto della differenziata la città è più sporca e trasandata. Già, ma la domanda è sempre la stessa: fino a quando accadrà tutto questo?