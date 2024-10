Scatterà ufficialmente oggi, alle 14, il lockdown a La Maddalena. La comunicazione è arrivata ieri dal sindaco Fabio Lai, attraverso la sua pagina Facebook. A spingere il primo cittadino a prendere tale provvedimento sono stati i dati comunicati dall'Ats, che riportano 33 contagi Covid, di cui 10 di variante inglese.

Una decisione presa a malincuore: "È stato necessario prendere del tempo, consapevole del fatto che siamo in una fase di emergenza sanitaria ed economica", ha spiegato Lai. La zona rossa avrà una durata di sette giorni, prorogabile ad altri sette nel caso la situazione contagi non dovesse migliorare.

Nella mattinata il sindaco comunicherà ai concittadini quali saranno le nuove normative in vigore da questo pomeriggio. La Maddalena è il terzo Comune dell'Isola a entrare in lockdown per il rilevamento di casi di variante inglese, dopo Bono e San Teodoro.

Foto da Facebook Fabio Lai