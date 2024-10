“Ancora una volta il ministro Calderoli ha dimostrato grande attenzione verso la Sardegna e la sua specialità. L’incontro di questa mattina in Consiglio regionale è stato importante per approfondire i temi dell’autonomia differenziata. È stato un confronto aperto e leale. Peccato che le opposizioni non ci fossero: per loro è stata una grande occasione persa”.

Così il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais al termine dell’incontro di questa mattina che si è svolto nel Transatlantico del Consiglio regionale. Pais ha consegnato al Ministro Calderoli la proposta di legge nazionale, approvata all’unanimità nell’ultima seduta dell’Assemblea, sulla istituzione della circoscrizione “Sardegna” per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

“L’istituzione del collegio Sardegna separato da quello della Sicilia – ha detto Pais - è un atto di democrazia e di equa rappresentanza dei popoli. L’incontro di oggi è solo il primo di una lunga serie per costruire tutti insieme la strada che dobbiamo percorrere. Le riforme si devono fare però con l’aiuto di tutti anche, e soprattutto, con chi la pensa diversamente. La capacità del confronto sta alla base di un paese democratico. Chi non affronta il dialogo sbaglia sempre ed oggi se ne è avuta una dimostrazione”.

Il Presidente Pais ha ringraziato il Ministro Calderoli, i capigruppo di maggioranza, tutti i consiglieri regionali intervenuti e ha sottolineato l’importanza del confronto di oggi voluto fortemente dalla Conferenza dei Capigruppo con voto unanime. Il Ministro Calderoli ha anche visitato l’aula consiliare e ha salutato gli studenti di alcuni istituti in visita al Palazzo.