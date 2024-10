Sette gli uffici postali, dislocati tra il Nuorese e l’Ogliastra, che da oggi riaprono al pubblico. Saranno operativi dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.

Gli sportelli apriranno a Bitti, Galtelli, Lodè, Lula, Meana Sardo, Ottana e Urzulei. Gli utenti dovranno però recarsi in sede per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale, di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Sono diverse le operazioni che si possono svolgere dai Postamat (prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it.