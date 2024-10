Da oggi è possibile prenotare comodamente da casa le visite mediche specialistiche connettendosi al sito https://cup.sardegnasalute.it , in modo completamente gratuito, e visualizzare in tempo reale date e orari disponibili per le visite su tutto il territorio regionale, provincia per provincia con relativi tempi d'attesa previsti e importo dei ticket.

È possibile poi annullare l’appuntamento e impostare la stampa della prenotazione. Si tratta di un servizio alternativo e complementare a quello delle prenotazioni telefoniche e allo sportello. Alla fine della prenotazione on line il cittadino dovrà stampare il promemoria che contiene tutte le informazioni sulla visita medica che dovrà effettuare. Il promemoria serve per il pagamento del ticket sanitario.

"Il messaggio politico che vuole dare la Giunta con l'attivazione di questo sistema è che d'ora in poi nessun sardo si sentirà dire non c'è un posto per visite specialistiche nelle Asl della Sardegna - dice l'assessore della Sanità Luigi Arru -. Vogliamo far funzionare un sistema integrato sull'intero territorio regionale, migliorandolo, man mano che registriamo qualche criticità. Ricordo anche che c'è una App per Android e Apple che permette di misurare i tempi di attesa nei pronto soccorso della Sardegna. La Sardegna si riconferma all'avanguardia - sottolinea l'esponente della Giunta Pigliaru - E ora vogliamo pubblicizzare il sistema in tutta Italia. Le strumentazioni le abbiamo, bisogna farle funzionare: in pratica, stiamo offrendo a tutti i sardi che hanno la possibilità di muoversi un pool di specialisti all'interno dell'Isola senza dover prendere aerei per andare fuori. I tempi d'attesa? La Sardegna deve entrare negli standard dei Lea nazionali: questo è il mio impegno preciso".

PRENOTAZIONI H 24 - Il servizio è sempre on line e attivo 24 ore su 24 ogni giorno della settimana "e fornisce - spiega attraverso una nota stampa la Giunta -, in maniera trasparente e precisa al cittadino sia i servizi disponibili che l’agenda di prenotazione del Cup regionale".

COME FUNZIONA - Per prenotare on line è necessario avere la ricetta medica (ricetta rossa) e inserire il codice identificativo della prescrizione, sino all’estate 2015, quando sarà diffusa la ricetta dematerializzata: in questo caso per la prenotazione on line sarà sufficiente riportare sul portale delle prenotazioni il codice fornito dal proprio medico di base. Per verificare la corretta prenotazione è possibile contattare il numero 1533 o recarsi presso gli sportelli delle aziende Sanitarie Ospedaliere.