Anche il Comune di Mara ha pubblicato l’avviso per il rilascio della carta d’identità elettronica. A partire da oggi, infatti, i cittadini residenti potranno chiedere il rilascio del documento all’ufficio anagrafe del Comune. La durata varia in base all’età: 3 anni per i minori sotto i 3 anni, 5 per quelli di età compresa tra i 5 e i 18, 10 per i maggiorenni.

Gli interessati devono recarsi in Comune muniti di fototessera 8stesso tipo di quelle usate per il passaporto), codice fiscale o teseera sanitaria per rendere più celere le attività di registrazione.

Prima dell’avvio della pratica, è necessario effettuare un versamento di 22 euro presso la Tesoreria Comunale-Banco di Sardegna. La Cie verrà recapitata entro 6 giorni lavorativi.