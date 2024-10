Dalle 16 di oggi i distretti telefonici di Nuoro, Ogliastra e Oristano entrano a far parte del nuovo sistema 112. La Centrale Unica di Risposta di Sassari ha iniziato a filtrare le chiamate di soccorso e di emergenza provenienti dai distretti 0782, 0783, 0784. Il passaggio al Numero Unico Europeo 112, iniziato lo scorso 29 novembre da Olbia, è proseguito il 31 gennaio a Sassari e Macomer ed oggi, con l’acquisizione dei nuovi distretti, si completa la penultima transizione, portando la popolazione raggiunta ad oltre 854 mila utenti.

Il cambio al nuovo sistema in Sardegna, proseguirà a fine febbraio con le ultime attivazioni nei Distretti 070 e 0781. A marzo, dunque, tutti i cittadini sardi e i turisti potranno avere come unico riferimento, per qualsiasi emergenza, il numero 1-1-2.

Il nuovo sistema sta portando enormi benefici alla rete di emergenza urgenza, oltre che per l pronta risposta alla chiamata di emergenza, soprattutto per la localizzazione geografica di chi chiama i soccorsi. Le due Centrali del 118, le forze dell'ordine, i carabinieri, i vigili del fuoco e la Capitaneria riescono ad intervenire in maniera più precisa e quindi più veloce rispetto al passato.

Inoltre, grazie all'APP gratuita "Where are U" collegata alla CUR NUE112, anche le persone con disabilità possono inoltrare, tramite chat o telefonata muta, la richiesta di aiuto, nonché la posizione esatta. Si precisa che i numeri 118, 115, 113 e 1530 restano in vigore: la chiamata verrà comunque confluita verso la Centrale Unica di Risposta del servizio Emergenza 112.