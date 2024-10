L'iniziativa solidale partita da Minturno a favore delle vittime dell'alluvione che nei giorni scorsi ha colpito la Sardegna, nasce dalla tenacia di Elisabetta Demurtas, giovane ragazza di Olbia da qualche anno residente a Minturno.

L'iniziativa e' volta a fornire alle popolazioni alluvionate generi di prima necessità, alimentari e non. Nei prossimi giorni un pulmino carico di prodotti imbarchera' dal porto di Civitavecchia diretto ad Olbia.

L'Amministrazione comunale, per voce dell'Assessore ai Rapporti Istituzionali, Maresciallo Vincenzo Fedele, ha assicurato tutto il supporto possibile all'iniziativa. "Già in settimana contiamo di predisporre il primo invio di aiuti - spiega lo stesso Fedele - e siamo sicuri che nei prossimi giorni sempre piu' cittadini interverranno in questa gara di solidarietà.

La speranza - continua l'assessore - è che tali disastri non si ripetano mai piu' e che le Istituzioni mettano in campo tutte le risorse per prevenire tali tragedie".