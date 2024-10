Stilato il programma dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria, patrona di Siligo. Mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre, rispettivamente alle 18.00 e alle 16.00, sono in programma le confessioni per i bambini.

Venerdì 22 alle 17.00, verranno recitati i primi Vespri in onore della Santa seguiti, alle 17.30, dalla Santa Messa Vespertina. Alle 18.00 avrà luogo la novena di Natale. Sabato 23 alle 10.00, sarà celebrata una nuova funzione liturgica mentre alle 17.30 sarà ripetuta la Novena di Natale. Alle 18.00 sarà officiata la Santa Messa cantata con panegirico.

Al termine, si terrà un concerto della Corale Polifonica Turritana che proporrà canti religiosi natalizi. Per finire, presso il salone parrocchiale, un momento di convivialità offerto dal comitato organizzatore. Fino al 22 dicembre è in programma la Novena in onore di Santa Vittoria (18.00).