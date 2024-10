Ancora qualche rovescio residuo all'estremo sud, domani, e poi terminerà l'ondata di maltempo che ha caratterizzato il primo fine settimana di aprile per lasciare spazio ad un miglioramento su tutta l'Italia per un inizio di settimana all'insegna del sole e di un caldo fuori stagione, quasi estivo con temperature massime con valori di molti gradi sopra le medie del periodo, con punte fino a 25-27 gradi, dicono gli esperti: l'anomalia termica, a inizio settimana, potrà dunque essere in alcuni casi di addirittura 8-10 gradi.

Domani, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera, la bassa pressione si posizionerà sullo Ionio e porterà ancora molte nubi ed acquazzoni irregolari su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e zone interne della Campania. Le temperature subiranno un ulteriore calo al Sud, mentre risulteranno stazionarie sul resto d'Italia, dove prevarrà il bel tempo.

La circolazione depressionaria si allontanerà gradualmente dal Tirreno verso la Grecia, osserva il meteorologo Lorenzo Danieli del Meteo.it precisando che al Centronord e in Sardegna, con il rialzo della pressione, tornerà il sole e le temperature quasi ovunque saranno in crescita e al di sopra della norma (in particolare al Nord).

"Da lunedì arriverà l'alta pressione, che ci regalerà tra lunedì e mercoledì un breve periodo molto mite" prosegue Nucera affermando che "martedì dovrebbe essere la giornata più calda. Su oltre il 70% delle località i 20 gradi saranno superati facilmente".

Nella prima parte della prossima settimana - aggiunge Danieli - tempo in generale soleggiato e un po' di caldo fuori stagione grazie all'alta pressione che occuperà stabilmente la nostra Penisola e, mantenendo le piovose perturbazioni atlantiche lontano dal nostro Paese, garantirà tempo soleggiato da Nord a Sud (al più, qualche nube innocua) e ci riporterà in un clima dal sapore di primavera inoltrata, in alcuni casi addirittura quasi estivo "per un'alta pressione con componente Nordafricana - spiega Antonio Sanò del Meteo.it - che invaderà tutta l'Italia".