Avrà inizio lunedì primo luglio il servizio di vigilanza nella spiaggia della Pelosa a Stintino. Sino al 30 settembre, quattro operatori, due per turno, si occuperanno di controllare l'area.

Ciò grazie alla ditta OL Securpol di Olbia che, per un importo di circa 27mila euro, si è aggiudicata la gara per l'affidamento del “Servizio di attività di controllo e vigilanza nell’ambito del compendio spiaggia de La Pelosa”.

Il loro compito sarà anche quello di supportare la polizia locale e i barracelli. Il loro campo d'azione, nel rispetto dal regolamento sull'utilizzo dei litorali approvato a maggio dello scorso anno dal consiglio comunale, sarà il tratto di arenile che va dalla discesa di Maestrale alla spiaggia posta difronte all'isolotto della torre.

"La presenza degli steward alla Pelosa – ha dichiarato il vicesindaco Angelo Schiaffino – è una delle novità offerte da questa amministrazione. Abbiamo richiesto l'obbligo di conoscenza della lingua inglese. Quasi certamente, il prossimo anno la gara sarà triennale e verrà allungato anche il periodo della loro presenza in spiaggia. Un servizio prima di tutto rivolto all'accoglienza e informazione per il turista".

«Quest'anno, con l'avvio della stagione, riproponiamo il servizio avviato anche lo scorso anno – ha aggiunto l'assessore al Turismo Francesca Demontis –. La passata stagione aveva avuto una durata inferiore ma i risultati, anche in virtù della collaborazione con gli altri attori coinvolti, era stato notevole. Ci aspettiamo una buona risposta, soprattutto da parte dei fruitori della spiaggia che hanno dimostrato un forte consenso per l'iniziativa avviata per l'utilizzo e la salvaguardia di questa splendida spiaggia».

Dovranno controllare che i bagnanti utilizzino gli asciugamani solo se posate su apposite stuoie per non asportare la sabbia, far rispettare le prescrizioni sul fumo che prevedono la possibilità di accendere la sigaretta soltanto su Viale La Pelosa, sulle passerrelle di accesso alla spiaggia e nelle vicinanze di apposite strutture posacenere contrassegnate dallo stemma identificativo del Comune.Tra gli altri compiti, invitare i fruitori della spiaggia che stanno lasciando l'aremile all'utilizzo delle postazioni risciacquo installate all'uscita delle passerelle. Vietato l'utilizzo di saponi e detergenti. Infine, dovranno vigilare sul rispetto del divieto di transito sulle dune, l' utilizzo e l'asporto delle barriere che le proteggono.