Da domani 63mila alunni sardi di seconda e terza media e delle superiori torneranno a seguire le lezioni scolastiche da casa rispolverando la dad.

A livello nazionale, invece, quasi 6,6 milioni su 8,5 milioni di alunni saranno in classe. Due milioni circa, dunque, gli alunni in Dad in Italia.

Tutti in presenza i bambini della scuola dell'infanzia e primaria.