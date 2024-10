Da Calangianus ha raggiunto Cagliari per dare l’ultimo saluto a fra Lorenzo, il frate cappuccino del convento di fra Ignazio morto venerdì scorso a quasi 97 anni, il cui funerale è previsto per questa mattina .

Con il marito, Gabriella Nieddu, di 65 anni, era in coda per entrare nella camera ardente, come racconta il quotidiano La Nuova Sardegna. La donna, che con fra Lorenzo ha da sempre avuto un legame particolare, dopo aver toccato il volto e le vesti del frate ed essere stata travolta da un’emozione fortissima, si è rivolta al marito e ha detto: «Me ne vado anch’io con lui, sto morendo».

Gabriella, maestra di scuola elementare, si è poi accasciata al suolo ed è morta, forse stroncata da un infarto.