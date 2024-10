Ecco il sogno avverato di Clarissa, 10 anni, che da Iglesias sbarca direttamente a Milano per coronare la sua passione innata. Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai e l'Assessore allo Sport, Claudia Sanna, a nome dell'Amministrazione e della Città, si sono complimentati con Clarissa Carbini, iglesiente, che a soli 10 anni, prima in graduatoria, è stata ammessa al Teatro alla Scala di Milano come allieva di danza classica. Clarissa balla dall'età di 3 anni e oggi realizza il suo sogno più grande: studiare in una delle scuole più prestigiose al mondo.

“Il nostro plauso va a Clarissa, alla sua famiglia che l'ha sostenuta e alla sua insegnante Giuliana Corrias professionista di alto livello che ha valorizzato e perfezionato le doti di Clarissa. Buona strada Clarissa da parte di tutta l'Amministrazione Comunale” – è l’augurio sui social per la bravissima allieva. (Foto tratta da Fb, pagina Comune di Iglesias)