Anas comunica che, da domani 23 marzo 2016, saranno aperte a doppio senso di circolazione alcune complanari della strada statale 131 `Carlo Felice`, tra il km 32,300 e il km 35,000, nei pressi di Serrenti, in provincia del Medio Campidano.

Nel dettaglio sarà riaperta al traffico, in entrambi i sensi di marcia, la strada complanare destra n° 1 dall`accesso di Serrenti Sud fino a Serrenti Centro. Inoltre verranno aperte, in entrambe le direzioni, le strade complanari in sinistra n° 1 e n° 2 precedentemente transitabili a senso unico.

Il provvedimento è stato adottato a seguito del completamento dei lavori di ammodernamento del 3° stralcio funzionale del tratto stradale Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it