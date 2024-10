Dal 13 giugno e per tutta l'estate sarà possibile volare per Olbia e la Costa Smeralda dall'aeroporto di Ancona-Falconara, grazie a un collegamento della Mistral Air, operato da un Atr72.

I voli, già prenotabili sul sito web della compagnia aerea (www.mistralair.it o presso le agenzie di viaggio) sono previsti tutti i martedì e sabato, dal 13 giugno, con partenza da Ancona alle 10:30, arrivo ad Olbia alle 12; partenza da Olbia alle 18:40 e rientro ad Ancona alle 20.

L'amministratore unico di Aerdorica Federica massei commenta: ''Siamo certi che l'avvio dei voli per la Sardegna ed in particolare per la Costa Smeralda, sia fortemente apprezzato dai nostri utenti e siamo altrettanto soddisfatti della continua collaborazione di Aerdorica con Mistral Air, consolidata da anni".