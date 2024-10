Lui si chiama Angelo e ha compiuto 90 anni lo scorso mese di febbraio.



Lei si chiama Angela, e di anni ne ha soltanto tre di meno, rispetto a lui.



Vivono l'uno al respiro dell'altra da sempre, a Fonni, dove hanno casa e la maggior parte dei ricordi.



Si sono sposati nel paese più alto della Sardegna il 4 ottobre 1958.



Questa mattina hanno realizzato uno dei loro sogni: trascorrere qualche ora, insieme, al mare.



<<È stato tutto magico e meraviglioso - racconta con gioia la nipote Silvia - hanno calamitato l'attenzione di tutti i bagnanti che si avvicinavano per salutarli, per rivolgere una domanda, un complimento. Una ragazza si è commossa: "siete l'immagine della vita, spero di vivere un amore intenso e lungo come il vostro e di arrivare con la luce dei vostri occhi all'età che ancora vi unisce". Loro erano felici, da tantissimo tempo non vedevano il mare>>.



I coniugi Busia nel pomeriggio sono rientrati in Barbagia, "indossando" il profumo del mare del Poetto di Cagliari.



<<Mi piace vederli vivere, sempre nel pieno rispetto. Non ricordo una sola volta di aver sentito l'uno o l'altra gridare per un qualsiasi motivo o discutere per futili motivi - prosegue Silvia - Loro sono l'esempio di quello che dovrebbe essere l'amore nella vita di tutti: coraggio, sentimento e soprattutto rispetto>>.