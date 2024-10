L'estate 2023 ha consolidato l'immagine di una Sardegna capofila nell'organizzazione dei grandi eventi musicali in Italia. Decine di piazze e stadi, da giugno ad agosto, hanno ospitato i tour dei principali artisti nazionali e internazionali regalando uno spettacolo fatto di intrattenimento ed effetti speciali.

Ma non è finita. Sabato 26 agosto a Pattada, infatti, va in scena il più grande festival di fine estate in Sardegna. Una vera e propria maratona musicale a ingresso libero presso il Campo comunale 'Malchittu'. Si parte alle ore 20:30 col dj Dany Jeey, che accompagnerà con il suo sound migliaia di persone verso l'attesissimo show dei Gemelli Diversi ed Elettra Lamborghini.

Il gruppo pop rap milanese, dopo lo straordinario successo registrato tra fine anni '90 e gli anni Duemila con brani del calibro di Un attimo ancora e Mary, sta vivendo una nuova primavera anche grazie al nuovo pezzo Marrakech in classifica da settimane.

La regina del twerk (13 dischi di platino e oltre mezzo miliardo di views su YouTube) ha già fatto registrare il tutto esaurito con oltre diecimila presenze nelle precedenti tappe sarde. A Pattada infiammerà la notte proponendo un repertorio ricco di tormentoni: da Pistolero a Caramello, da Musica e il resto scompare all'ultimo successo Mani in alto.

Il festival proseguirà fino all'alba con lo spettacolo proposto da JBK Dj "25th Anniversary - Musica ed emozioni dagli anni '90" e Dj Pas.

Sarà solo la prima di quattro serate di festa in onore della patrona Santa Sabina. Un fitto calendario di eventi proposto dal Comitato Leva 1992, che proseguirà domenica 27 agosto, alle 21:30 in piazza Italia, con il tributo a Rino Gaetano di Alessandro Azara e la musica dei Queen in rock dalle 23:30.

Lunedì 28 agosto, ancora alle 21:30 in piazza Italia, il nuovo show comico di Giuseppe Masia e dalle 23:00 le sonorità country proposte dagli On The Road.

Martedì 29 agosto, festa solenne di Santa Sabina, sarà una lunga giornata all'insegna della fede e delle tradizioni. Alle ore 10:00 si terrà la processione col simulacro della santa accompagnato dai fedeli e dai cavalieri con le bandiere votive. Alle 11:00 il cardinal Angelo Becciu celebrerà la Santa Messa in parrocchia.

Nel pomeriggio, alle 17:00, la Sfilata con i costumi di Pattada e oltre cento cavalieri e amazzoni pattadesi in abito tradizionale, il carro dei buoi di Domusnovas, i Tamburini e trombettieri gruppo Sa Sartiglia di Oristano, le maschere etniche Sos Corriolos di Neoneli, i gruppi folk B.V. Immacolata di Oschiri, Don Milani di Dorgali, Tuffudesu di Osilo, Sant’Antonio di Gallura, Bella Mia di Busachi e il corteo di oltre 60 donne con i più bei costumi della Sardegna. Commento della sfilata in piazza Italia a cura dell’Associazione culturale S’Alvéschida.

Alle 21:30, in piazza Italia, la Rassegna del folklore con i gruppi folk Santa Sabina di Pattada e di Oschiri, Dorgali, Osilo, Sant’Antonio di Gallura, Busachi, il Coro Città di Ozieri e i tenores Santu Juanne di Pattada, Su Riscattu di Lodè e Su Remediu di Orosei. Presenta la serata Pietro Lavena. A seguire estrazione dei biglietti della lotteria.

Sabato 2 settembre, alle ore 18:00, presso la chiesa di San Giacomo a Bantine, le celebrazioni per il bicentenario della nascita del poeta Limbudu con l'esibizione di canti a tenore e VI^ Giornata Pisurziana a cura della Pro Loco Lerron.

"Siamo pronti ad accogliere le migliaia di persone attese in paese per la quattro giorni di festa - spiegano gli organizzatori -. Il festival del 26 agosto, a ingresso libero, intercetterà l'interesse di ogni fascia di età. Quello di Elettra Lamborghini è un nome di sicuro richiamo per giovani e giovanissimi, mentre i Gemelli Diversi risvegliano con i loro brani più famosi i ricordi dei più grandi. Il lungo dj set che inizierà alle 20:30 e terminerà all'alba farà divertire tutti i presenti".

"Nei giorni successivi - aggiunge il Comitato Santa Sabina - musica per tutti i gusti e una suggestiva giornata di riti e tradizioni antichissime in programma il 29 agosto, quando si potrà assistere alla rappresentazione della Sardegna più autentica con l'esibizione dei gruppi folk, delle maschere e delle formazioni di canto a tenore, oltre che al passaggio di un corteo di cavalieri in costume fra i più grandi della Sardegna".