I negozi del centro di Cagliari hanno organizzato a partire da domenica 29 novembre un'apertura straordinaria, iniziando così un serie di aperture non stop fino al 20 dicembre, che poi porterà alle feste natalizie e di fine anno.

"Si tratta di una tradizione commerciale tipica del periodo - afferma Paolo Angius referente Confesercenti per Via Garibaldi e Via Manno - che vede l'impegno dei negozi del centro e delle istituzioni per dare una spinta in più alle vendite pre natalizie e per creare quell'aria "di festa" che è tipica delle vie del nostro centro storico in questo periodo, che riveste quest'anno particolare importanza per contrastare il periodo difficile che si sta attraversando".

"La Confesercenti provinciale di Cagliari sostiene e promuove ogni iniziativa dei centri commerciali naturali, volta a rivitalizzare e a sviluppare il commercio nelle aree urbane - è detto in una nota - auspicando una grande adesione e partecipazione da parte dei commercianti, al fine di rendere più forti possibile iniziative come queste e di creare quel circolo virtuoso tanto necessario per il commercio cittadino in un periodo di crisi così pesante come quello che stiamo vivendo".