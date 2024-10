Tutto pronto per l’inizio degli appuntamenti de “Il Natale a Torralba” 2018, promosso dall’Amministrazione comunale, dalla Pro loco, dalla Cooperativa Artemisia, dal comitato dello Spirito Santo 2019 e dalla scuola civica di musica Meilogu in collaborazione con la fondazione Telethon.

Si partirà domani 7 dicembre alle 18.30, presso il Centro sociale “Daniele Fiori”, con il convegno dal titolo “La Brigata Sassari nella grande guerra” con la partecipazione del Generale di Corpo d’Armata, Giangabriele Carta.

Martedì 11 alle 16.45, nei locali della biblioteca comunale, in collaborazione con l’ufficio lingua sarda, “Iscrie a Babbu Nadale, laboratorio ludico-didattico riservato ai bambini della scuola primaria.

Sabato 15 alle 16.00, la palestra comunale ospiterà “Aspettando Babbo Natale, festa per bambini che potranno scrivere la loro letterina di Natale insieme agli elfi, intervallata da giochi gonfiabili e animazione. Per l’occasione verrà allestito uno stand “Telethon”: con una piccola donazione sarà possibile ricevere un cuore di cioccolato “Caffarel #con il cuor”.

Mercoledì 19 alle 16.45, si ritorna in biblioteca per il laboratorio di animazione alla lettura “Campanellina”, dedicati ai bambini della scuola primaria. Giovedì 20 viaggio mattutino a Sassari, direzione teatro Ferroviario dove la compagnia teatrale “La Botte e il Cilindro” porterà in scena lo spettacolo per i ragazzi della scuola primaria e secondaria “Lo Schiaccianoci”.

Sabato 22 alle 15.00, nella splendida cornice del nuraghe Santu Antine, “Solstizio D’Inverno al Nuraghe Santu Antine” curato da Agorà Nuragica. Sabato 29 alle 18.00, nel piazzale della Parrocchia, “Pro finire s’annu Tottus umpare in allegria”, con i visitatori che saranno immersi in una serie cibarie varie, musica, balli ed esposizioni. L’ultimo evento è in programma domenica 6 gennaio alle 16.00 con la festa della Befana e la tombolata.