Da domani entrerà nel vivo la ventesima sagra del pane a Villaurbana. Nel bellissimo scenario del centro storico, i tanti visitatori attesi nelle giornate di sabato (dalle 10.00) e domenica avranno modo di degustare le varie pietanze provenienti da ogni parte dell’isola.

Un’edizione, quella di quest’anno, che sarà caratterizzata da una importante novità quale è “Sa pratza de sos panes e màndigos” che sarà allestita in Piazza Giudici Falcone e Borsellino. La finalità degli organizzatori è quella di fare della manifestazione una vetrina delle eccellenze agroalimentari di tutta l’isola, oltre a promuovere le straordinarie proposte della panificazione locale.

Tra le postazioni allestite troviamo quella dedicata al tradizionale pane “zichi” di Bonorva, proposto in collaborazione con la Lady Chef Gabriella Sechi e l'Unione Cuochi della Sardegna. Inoltre, la Panefratteria Pintus di Osilo porterà il “pane frattau”, uno dei piatti tradizionali più amati e gustosi, mentre "Zighi" Pitzalis di Samugheo proporrà specialità di arrosti alla brace.

A caratterizzare questa importate vetrina cerealicola non poteva mancare la birra, rappresentata per l’occasione dallo stand della Birra artigianale Nora di Oliena, alla quale sarà affiancato il “Truck Berbeghe” con le sue pietanze di matrice barbaricina tra cui “pane lentu” con arrosti di vitella, purpuza e casadina salida.

Sempre dalla Barbagia arriva il ristorante creativo Dante's. Ideato da un eclettico giovane nuorese, annovera tra le specialità della casa la focaccia con semole sarde e agnello igp, insaporita con erbe o con carne di cinghiale. C’è anche la versione vegana con verdure e frutta secca, la seada con il chupito di idromele e i dolci galluresi rujoli. L'Ogliastra sarà rappresentata dal ristorante viaggiante Lucitta con il suo originale hamburger di pecora, e dal Campidano le lumache di Helicav.

Non poteva mancare uno spazio dedicato alle pietanze marinare con il fritto di pesce di Alghero di Luca Superfresco. Per una cucina raffinata saranno poi presenti le proposte del ristorante Somu di San Vero Milis di Salvatore Camedda. A completare il tutto il gelato dall’intenso gusto sardo di Fabrizio Fenu di Marrubiu, dolce pluripremiato che spopola in America.

Alle 16.00 lungo il percorso, sarà dato il via alle degustazioni di supas, pani indorau, pani fritu e al naturale con salsiccia e formaggi, e alla vendita di pane fatto in casa e altri prodotti tipici.