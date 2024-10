Organico della Polizia Locale rafforzato ad Alghero in occasione del Rally Italia Sardegna grazie all’arrivo di dieci agenti da Cagliari, compreso il comandante Guido Calzia, che conosce molto bene la realtà avendo guidato la Polizia Locale algherese per diversi anni.

Il Comune di Alghero ha fatto richiesta al Comune di Cagliari di invio di personale ed è arrivato subito l’assenso. Gli agenti motociclisti del nucleo pronto intervento della Polizia Locale cagliaritana si tratterranno nella Riviera del Corallo sino a domani, quando calerà il sipario sulla manifestazione mondiale.

Uno spirito di collaborazione non nuovo. Negli anni passati, infatti, proprio gli agenti algheresi hanno dato supporto in occasione di eventi, anche calamitosi come il terremoto dell’Umbria. E proprio allora, nel 2016, il Comandante della Polizia Locale di Alghero era Guido Calzia.