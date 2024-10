Assalto ai McDrive in tutta l'Isola nel primo giorno della Fase 2. Migliaia di sardi hanno approfittato della riapertura dei fast food per riassaporare panini e patatine fritte.

Da Cagliari (via Baccaredda) a Olbia (via Indonesia) lunghe code di auto. I conducenti, rigorosamente da soli nell'abitacolo, hanno atteso con pazienza il proprio turno per ordinare. Si recupera così, almeno in parte, una routine perduta da tante settimane, dando un contributo importante per la ripresa delle attività dove tanti sardi hanno trovato occupazione.