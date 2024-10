Due voli salva -vita in poche ore nella giornata di oggi, 22 maggio, per i velivoli dell'Aeronautica Militare. Terminato intorno alle 13:30 il soccorso aereo effettuato da un velivolo Falcon 50 a favore di un neonato di soli sei giorni di vita, un secondo intervento degli equipaggi del 31° Stormo di Ciampino si è reso necessario per trasportare una bambina di soli due anni.

A decollare dalla base militare romana, questa volta, un velivolo Falcon 900. La piccola, ricoverata presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, è stata trasportata presso l'aeroporto di Genova insieme alla mamma e ad un'equipe medica.

Da qui ha poi raggiunto in ambulanza l'Istituto Giannina Gaslini. Il trasporto si è concluso intorno alle 16:30 di oggi. Anche in questo caso è stata la Prefettura di Cagliari a mettersi in contatto con la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea.