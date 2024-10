Sono arrivati al santuario di San Costantino a Sedilo questa mattina alle 3:00 i 150 fedeli partiti ieri da Bono.

Il gruppo di pellegrini si era messo in cammino ieri pomeriggio alle 16:00 e dopo 11 ore è giunto al santuario, dove alle 8.30 è stata celebrata la Santa Messa.

Il programma dei festeggiamenti - Ardia 2017

5 luglio

ore 19.00 Santa Messa nel Santuario

ore 22.00 Serata Folk con Dilliriana nel Santuario di San Costantino

6 luglio

ore 06.00 e successivamente ogni ora S. Messa nel Santuario

ore 07.30-09.30 Santa Messa in Parrocchia

ore 11.00 Solenne Concelebrazione presieduta dal vescovo di Ales-Terralba mons. Roberto Carboni

ore 16.00-17.00-18.00 Santa Messa nel Santuario

ore 18.30 al Santuario di San Costantino: Ardia, accompagnata dai fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale di Monastir. Presenzia il Coro Padentes di Desulo diretto da Yvano Argiolas. A seguire Santa Messa

ore 22.30 in Piazza Regina Margherita Cordas e Cannas in concerto

7 luglio

ore 06.00,6.45,7.30 Santa Messa nel Santuario

ore 6.30-11.30 Santa Messa in parrocchia

ore 7.30 al Santuario di San Costantino: Ardia, accompagnata dai fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale di Ales. Segue Santa Messa nel Santuario.

ore 18.30 vespri solenni con la presenza del Vescovo di Alghero-Bosa mons. Mauro Maria Morfino, processione di San Costantino per le vie del paese.

ore 22.30 in piazza Regina Margherita in Sedilo 'Marlene Kuntz' in concerto

15 luglio

ore 17.00 Centro ippico Comunale: IV palio Anglo-Arabo-Sardo

ore 19.00 Santa Messa nel Santuario

ore 22.30 in Piazza regina Margherita a Sedilo Luca Dirisio tour 2017

16 luglio

ore 06.30-09.00 Sante Messe in parrocchia

ore 07.30 al Santuario di San Costantino: Ardia a piedi, accompagnata dai fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale di Monastir. Segue Santa Messa nel Santuario

ore 22.30 in Piazza Regina Margherita Riff Raff in concerto