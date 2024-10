Nell’ambito del progetto “Promozione della Multifunzionalità del settore Agro-turistico”, la sala conferenze della Fondazione ha ospitato giovedì 4 aprile un workshop dal titolo “Il turismo nella nuova frontiera esperenziale” promosso dall’Agenzia Laore Sardegna.

L’evento, inserito in un’attività già avviata di individuazione di itinerari turistico esperienziali nel territorio di Alghero-Nurra e Montiferru, aveva l’intento di conoscere e confrontare altre buone pratiche di turismo esperienziale per arrivare allo studio di uno specifico disciplinare e alla creazione di palinsesti esperienziali per i percorsi/prodotti individuati.

I lavori sono stati aperti da Grazia Manca dell’Agenzia Laore Sardegna, che ha illustrato gli obiettivi della giornata e lo stato dell’arte del progetto mentre l’assessora alle attività Produttive del Comune di Alghero, Ornella Piras, ha sottolineato come Prometea sia frutto delle sinergie fra Enti, istituzioni e il sistema delle imprese, avviato negli ultimi anni anche con la manifestazione #MONDORURALE.

Il Direttore della Fondazione Alghero, Paolo Sirena, ha presentato le iniziative di “non solo mare” finalizzate a trasformare le esperienze in emozioni tutto l’anno e aperte a tutti i turismi.

Vanni Martinez ( Settore Sviluppo Economico del Comune di Alghero, ha parlato del progetto SIO (Sistema Integrato di Ospitalità), ponendo l’accento sul valore strategico di un servizio pubblico che investe sull’innovazione applicata al turismo.

Tonino Serusi (Provincia di Nuoro, partner del progetto Interreg Terragir 3), ha ribadito l’importanza di una visione strategica e di come solo una destinazione turistica, unitaria e sostenibile, accessibile online e offline tutto l’anno, può generare nuovo valore per il cliente turista e viaggiatore.

Giammario Senes (Presidente del Gal Logudoro Goceano), ha incentrato il suo discorso proprio sul Piano di Azione Locale sul turismo sostenibile, denunciando lo stato di agonia demografica delle aree interne che solo un nuovo turismo, non più legato al mare e alla stagione estiva, può contribuire ad arginare.

A Maurizio Testa, amministratore delegato di Artés, azienda leader del settore del turismo esperienziale, è toccato il compito di illustrare le buone pratiche che si stanno diffondendo in Italia e all’estero.

Fausto Faggioli (Presidente dell’Accademia Nazionale dei Borghi autentici), ha parlato di come una comunità ospitale, che sa trattare il viaggiatore come “ospite e non come turista”, può offrire un prodotto differente. Un prodotto che pone al centro le persone e i luoghi senza dimenticare gli obiettivi di bussines.

Il ruolo di moderatore è toccato a Ferdinando Blefari di Camera Work, che curerà insieme all’Agenzia Laore Sardegna la definizione di un format di dettaglio delle proposte scaturite anche dai precedenti lavori di Prometea, attraverso la definizione di palinsesti esperienziali.