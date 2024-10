Da domenica 22 maggio Wizz Air raddoppierà le frequenze del collegamento Alghero-Bucarest e dal sabato 18 giugno riprenderà a coprire la tratta per Budapest, sempre due volte la settimana.

Nella stessa data la compagnia low cost inaugurerà dall'aeroporto Riviera del Corallo i voli per Katowice e Varsavia, in Polonia. Quest'estate saliranno cosi' a quattro le citta dell'Europa dell'Est collegate con Alghero Fertilia.

Dalla citta' del Nord Sardegna si volerà così per la Romania il mercoledì e la domenica, con partenza alle 20.40, per l'Ungheria il sabato e il martedì con decollo alle 13.20 e per la Polonia il sabato: per Katowice la partenza e' prevista alle 19.05, per Varsavia alle 8.15.

I biglietti sono in vendita anche sul sito wizzair.com, oltre che nella biglietteria dell'aeroporto di Alghero, al call center della compagnia e nelle agenzie di viaggio