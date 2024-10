I dipendenti dell'emittente Cinquestelle tv con sede a Olbia, da quattro mesi senza stipendio, hanno proclamato due giornate di sciopero, a cominciare da domani. "L'assemblea dei dipendenti (giornalisti, tecnici e amministrativi) della rete televisiva 5Stelle Sardegna ha deliberato stasera la proclamazione di due giornate di sciopero per le giornate del 25 e 26 giugno", si legge in una nota.

"La decisione giunge a seguito dei reiterati ritardi nel pagamento degli stipendi. Sono ormai quasi quattro le mensilità arretrate. A ciò va aggiunta la mancata erogazione, da parte dell'Inps, della quota di cassa integrazione; l'ultimo pagamento risale al dicembre scorso". "Preso atto dell'assenza di riscontri alle precedenti comunicazioni rivolte alla proprietà dell'emittente", prosegue la nota, "i dipendenti di 5 Stelle Sardegna ritengono non vi siano altre possibilità per manifestare il proprio disagio. La protesta, evitata per lungo tempo con grande senso di responsabilità dei redattori e del coordinatore del telegiornale, dei tecnici e degli amministrativi, si rende necessaria per l'ormai insostenibile situazione economica".