Custodiva una pistola con caricatore inserito e delle cartucce all'interno del serbatoio pronta per essere usata all'interno di una scatola per il trasporto delle torte. Un allevatore di Nurri, di 46 anni, è stato denunciato per detenzione abusiva di arma da fuoco con parziale abrasione della matricola e munizionamento.

La pistola, con la matricola parzialmente abrasa, è risultata risalire alla Prima Guerra mondiale ed era stata destinata ai francesi per i combattimento in prima linea come evidenziano delle stelline sotto l'impugnatura.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri del paese che stamattina hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione dell'allevatore. Durante la stessa perquisizione i militari hanno ritrovato all'interno di un bagno all'interno di un bagno, vicino al lavandino, anche 12 cartucce calibro 7.65 di produzione italiana in perfetto stato d'uso ed alcune cartucce a pallettoni per fucile calibro 12, conservate dentro un guanto in lattice monouso.

I militari indagano ora ricostruire i "passaggi" della rivoltella e per capire chi ha potuto fornirla all'allevatore ed effettuare le abrasioni per nascondere il numero di matricola.