Nella cornice del passaggio di consegne tra il neo-presidente del Consiglio Mario Draghi e al premier uscente Giuseppe Conte, come sempre non è passata inosservata la presenza del picchetto d’onore dei Granatieri di Sardegna, in particolare del 1°Reggimento.

Reggimento di antiche e gloriose tradizioni si compone di un Comando di reggimento, una compagnia di supporto logistico e due Battaglioni: Il 1° Battaglione “Assietta” composto da una compagnia di supporto alla manovra, tre compagnie fucilieri e una compagnia d'onore dedicata all’espletamento dei servizi d’onore e di alta rappresentanza nella città di Roma.

Alimentato con personale volontario, il reggimento è di stanza a Roma.

La Bandiera di Guerra è decorata di un Ordine Militare d'Italia, due Medaglie d'Oro, tre d'Argento e una di Bronzo al Valor Militare, ed una Medaglia d'Argento di Benemerenza.

LA STORIA La festa del reggimento cade il 18 aprile, anniversario della costituzione della specialità (1659).​​​

Il 1° Reggimento Granatieri riallaccia le sue antiche tradizioni al Reggimento delle Guardie costituito il 18 aprile 1659 al servizio del Re di Sardegna. Ed è con l'Armata Sarda che il Reggimento partecipa, fra le altre, alle guerre di successione di Spagna (1701-12), di Polonia (1733-35) e d'Austria (1742-48), alla Prima Guerra d'Indipendenza (1848-49), alla Guerra di Crimea (1855-56) ed alla Seconda Guerra d'Indipendenza (1860-61).

Con l'Esercito italiano segue tutti i cicli operativi che vedono impegnate le nostre bandiere: dalla repressione del Brigantaggio (1861-65), alla sfortunata 3^ Guerra di Indipendenza nel 1866, l'Eritrea (1895-97), la Libia (1911-12), la 1^ Guerra Mondiale con l'episodio del Monte Cengio nel 1916 e poi ancora l'Africa orientale nel 1935-36 e quindi la 2^ Guerra Mondiale alla fronte alpina nel 1940, nei Balcani fra il 1941 e il 42, in Russia e Tunisia nel 1942-43.

Si scioglie dopo gli aspri combattimenti di Roma fra l'8 ed il 10 settembre del 1943. Ricostituito in Sardegna ad Iglesias il 15 maggio 1944, un battaglione inquadrato nel Gruppo di Combattimento "Friuli" partecipa alla Guerra di Liberazione.

Il Reggimento viene ricostituito il 1° luglio 1946 a Roma, sede che mantiene fino ai nostri giorni.

LA BANDA Sin dal lontano 1786, anno in cui vennero costituite le prime bande musicali, la Banda, nei Granatieri, ha sempre ricoperto un ruolo di primissimo piano.

È proprio grazie a questa secolare tradizione che la Banda Musicale ha saputo adattarsi alla moderna scena musicale, senza aver perso lo stile e la formalità che ha sempre caratterizzato la specialità Granatieri. Il tutto si racchiude in un'atmosfera che riesce ad amalgamare l'aspetto artistico con quello militare, grazie a cerimoniali e comportamenti formali.

La Banda Musicale dei "Granatieri di Sardegna", di stanza a Roma, è costituita da volontari e che si dedicano con passione allo studio della musica.

La Banda svolge compiti come: il cambio della guardia al Quirinale, visite ufficiali di Capi di Stato, incontri sportivi internazionali oltre che molteplici manifestazioni militari e civili.

Fonte:Esercito