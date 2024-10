Ieri mattina i Carabinieri del Norm di Olbia hanno arrestato P.S., cuoco di 27 anni residente a Monti, già noto alle forze di Polizia per fatti accaduti in passato.

Durante le fasi di sbarco della nave proveniente da Livorno, i militari hanno notato il giovane mentre scendeva dalla nave a piedi e, insospettiti, lo hanno fermato per un controllo.

La perquisizione personale ha consentito di trovare all’interno dello zaino che aveva con sé quattro pacchi, per un peso totale di oltre 2 chilogrammi, accuratamente sigillati, contenenti una sostanza molto scura. Una volta accompagnato in caserma è stato possibile eseguire un primo narcotest sulla sostanza che ha dato esito negativo.

Grazie alla collaborazione del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia, solo successivamente è emerso che si trattava di “cocaina nera”, droga ottenuta mescolando particelle magnetiche nere di ferro e potassio tiocianato, cosa che permette alla sostanza di cambiare colore e odore e la rende non rintracciabile al fiuto dei cani e, tantomeno, con l’utilizzo dei narcotest di vecchia generazione. Si tratterebbe del primo sequestro in Sardegna di questo tipo di cocaina e uno dei primi in Italia.

Il giovane si trova ora nel carcere di Bancali.