Si terrà venerdì 22 marzo, presso l’auditorium “Giovanni Lilliu” di via Mereu 56 a Nuoro, la presentazione del terzo volume della pubblicazione “Cuntzertus-S’annuariu de is launeddas”.

Il progetto editoriale dell’Assòtziu Launeddas Sardìnnia, che quest’anno si arricchisce del patrocinio e collaborazione dell’ Isre, nasce come opera divulgativa scritta in sardo e italiano in cui suonatori, associazioni, studiosi e appassionati, parlano e raccontano delle Launeddas.

Oltre a discutere sui contenuti della pubblicazione,nel corso della Conferenza Concerto si potranno ascoltare le Launeddas nelle diverse espressioni tipiche dei contesti della tradizione.

Prevista la presenza di numerosi suonatori provenienti da diverse zone dell’isola che concluderanno la serata con un suggestivo e coinvolgente concerto d’ insieme. Durante la serata l’Assòtziu Launeddas Sardìnnia consegnerà un riconoscimento alla memoria dei compianti suonatori scomparsi nel 2018: il romano Carlo Mariani e il nuorese Cesare Carta.

L’incontro sarà aperto dall’ intervento del presidente dell’Assòtziu Gianfranco Meloni e da quello di Ignazio Zucca, membro del comitato di redazione dell’annuario.

La serata comprenderà anche una relazione del professor Ignazio Macchiarella, etnomusicologo dell’Università di Cagliari, e i saluti istituzionali del presidente dell’Isre Giuseppe Matteo Pirisi. L’incontro sarà moderato dall’etnomusicologo Diego Pani.