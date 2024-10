“Non vogliamo altri ritardi su Cumbidanovu”, lo dichiara l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, in merito all’esito della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori per il completamento della diga nell’alto Cedrino, nel territorio di Orgosolo.

“La gara d’appalto è andata deserta, ma siamo intervenuti subito con il soggetto attuatore, il Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale, chiedendo un aggiornamento del progetto con l’adeguamento dei prezzi e il riappalto immediato dell’opera”.

“Il Consorzio di bonifica – sottolinea l’assessore – ci ha assicurato che tutta la documentazione necessaria al riappalto della gara sarà pronta entro la prossima settimana. Per la diga sono state stanziate risorse importanti e il completamento dell’opera è atteso da tanto tempo. Per questo intendiamo andare avanti spediti e qualora il Consorzio di bonifica avesse difficoltà a procedere nella direzione tracciata siamo pronti a intervenire di conseguenza”.