Tra i 17 luoghi candidati, il più votato dai cittadini riceverà il finanziamento per realizzare un progetto pilota di accessibilità fisica e/o sensoriale. Qui trovi il link per dare il tuo voto al Museo Archeologico di Cagliari. C'è tempo solo fino a venerdì 20 giugno 2014.

La Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio del MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) ha avviato un progetto denominato "Cultura senza ostacoli", volto a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei luoghi della cultura statali ad un pubblico con esigenze specifiche.

In questa fase del progetto, 17 luoghi, scelti fra le eccellenze a livello nazionale, sono candidati ad usufruire di un finanziamento finalizzato ad un progetto pilota di accessibilità fisica e/o sensoriale che farà del vincitore un esempio da seguire a livello nazionale e internazionale.

La selezione del luogo prescelto avviene attraverso una consultazione online.Ciascun cittadino, collegandosi al sito http://valorizzazione.beniculturali.it può esprimere la propria preferenza per uno dei 17 luoghi.

Fra i candidati l'unico in Sardegna è il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.Pensiamo che sia un'opportunità importante da cogliere non solo per la città, ancor più in ragione della sua candidatura a capitale europea 2019, ma per tutta l'isola. Per questo stiamo avviando delle iniziative volte a sensibilizzare più persone possibile a votare.

Purtroppo trattandosi di una consultazione-lampo abbiamo tempo solo fino al 20 giugno, possiamo però volgere a nostro favore questo limite proprio con una grande mobilitazione.