Come annunciato nei giorni scorsi dall'assessore della Cultura Claudia Firino, è stato pubblicato questa mattina sul sito della Regione l’elenco dei beneficiari dei contributi per i progetti di promozione della lettura e festival letterari, cui sono destinati 500mila euro.

In netta controtendenza rispetto alla politica della giunta di centrodestra che, sospendendo i termini di presentazione delle istanze, aveva di fatto azzerato ogni intervento regionale, la prima delibera dell’assessore Firino (già lo scorso aprile) è stata per il ripristino della certezza dei contributi così da permettere lo svolgimento e la programmazione dei festival, alcuni dei quali hanno ormai assunto rilievo nazionale ed internazionale.

“Cerchiamo di valorizzare e tutelare ogni segmento legato alla cultura, sebbene gli stanziamenti siano ancora quelli della finanziaria della giunta Cappellacci che ci ha lasciato da gestire un’eredità disgraziata, segnata da tagli e da palese incuria” commenta l’assessore Firino. “Le priorità di questo assessorato sono evidenti nell'agenda che stiamo portando avanti impegnando tutte le risorse disponibili e cercando di recuperare avanzi e fondi non spesi da destinare alle situazioni di emergenza, autorizzando anche procedure in deroga. Purtroppo chi ha avuto responsabilità nella passata legislatura, ed ha contribuito a determinare le criticità attuali, non ha neanche il pudore di tacere di fronte al disastro generato, come accaduto di recente a proposito della grave questione dell’Isre”.