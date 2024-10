Oggi 5 luglio in allegato a Il Giornale al prezzo di 1 euro, è possibile acquistare il numero di luglio di Cultura Identità, il magazine mensile fondato dall'attore e regista Edoardo Sylos Labini e diretto da Alessandro Sansoni.

Tra i servizi proposti, il “mecenatismo del XXI secolo” e le nuove modalità di finanziamento al comparto cultura volte a garantirne la sostenibilità.

Non mancano anche in questa uscita firme del calibro di Angelo Crespi, Angelo Mellone, Diego Fusaro, Marcello de Angelis, Laura Tecce, Maria Elena Capitanio.

Da segnalare, la copertina illustrata da un’opera di Ciro Palumbo, le interviste a Marcello Veneziani e Carla Fracci, un originale ricordo del rapporto intessuto da Franco Zeffirelli con il Berlusconi impresario teatrale di Salvatore Aricò, la proposta di Edoardo Sylos Labini di istituire la figura del “direttore artistico” nelle aziende.

“Credo tanto nella cultura come motore dell'economia e promotore di circuiti virtuosi di scambio, un vero proprio stimolo per il turismo interno – dichiara Mattia Ventroni responsabile territoriale del Mensile -. Nel mensile viene dato ampio spazio alla Sardegna con una pagina dedicata alla nostra isola. Nello scorso mensile si è parlato di Carbonia e Budoni, mentre questo mese si dà risalto a Serri e alla manifestazioni culturali sarde. Un pò di lettura non fa male a nessuno in questo periodo frenetico della nostra società”.