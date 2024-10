Sostenere le imprese culturali per creare nuove occasioni di sviluppo e occupazione e dare vivacità a un tessuto economico ancora in difficoltà. Questo l’obiettivo dell’evento “Cultura e impresa. Come dare una scossa all’economia” promosso da Confindustria Sardegna Centrale e in programma venerdì 20 ottobre in biblioteca Satta a Nuoro. Giunta alla seconda edizione dopo il successo del 2014, l’iniziativa sarà un importante momento di confronto sulle potenzialità – spesso poco valorizzate – della filiera culturale nuorese.

Il nostro patrimonio culturale e creativo è in grado di generare valore economico per il territorio e per le imprese.

La cultura – non soltanto come patrimonio di opere di pregio artistico ma anche come filiera produttiva – è una leva fondamentale per lo sviluppo, capace di creare economie virtuose, anche in connessione con altri comparti, dal turismo all’agroalimentare alle produzioni tipiche.

Venerdì 20 ottobre ne parleranno a Nuoro ospiti di eccezione. Il programma è ricchissimo: dopo un video reportage con le testimonianze degli imprenditori che operano all’interno della filiera culturale nuorese, sarà dato spazio alle buone pratiche di chi con la cultura fa impresa: interverranno Emanuele Lilliu presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura, Marcello Fois presidente del Festival internazionale Isola delle Storie di Gavoi, il manager e scrittore Ciriaco Offeddu e Celestino Tabasso presidente dell’Associazione della Stampa Sarda. Seguirà un focus sullo scenario nazionale, con gli interventi del componente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati Bruno Murgia e della Presidente di ConfCultura Patrizia Asproni. Chiudono i lavori con le proposte e le prospettive per il territorio il presidente della nostra Associazione Roberto Bornioli, l’assessore alla cultura del Comune di Nuoro e vice presidente del Distretto Culturale Sebastian Cocco e l’assessore regionale alla Cultura Giuseppe Dessena.

Nel corso della mattinata saranno premiate due eccellenze del sistema culturale nuorese: la casa editrice ILISSO e l’AILUN con il FabLab Make in Nuoro e il centro di Simannu