Sono iniziati venerdì 13 luglio, con il torneo di calcio a 5 "Tutto in due notti", curato dall'Associazione sportiva dilettantistica Mara 1974, gli eventi dell'estate marese 2018, voluti dall'Amministrazione comunale e dalle Associazione e comitati locali.

Si proseguirà sabato 21 alle 22.00, in piazza Marconi con l'esibizione del gruppo "Boghes e Ballos". Prevista la partecipazione straordinaria di Emanuele Bazzoni.

Sabato 28, altra serata folkloristica con la partecipazione del cuncordu "Planu de Murtas" di Pozzomaggiore, del coro "Bonu Ighinu" e del gruppo folk "Santu Giuanne Battista" di Mara.

Sabato 4 agosto alle 20.00, ritorna la "Festa dell'emigrato" organizzata dalla Pro loco. Sabato 18 agosto si terrà la sagra del vitello arrosto organizzata dall'Associazione Gastronomica Culturale “S’H ezza".

Il 22 settembre alle 19.00, Mara ricorda, per il secondo anno consecutivo, il poeta improvvisatore Francesco Sale con la serata dal titolo "Pro No Ismentigare Frantziscu Sale". Inoltre, sono ancora in fase di definizione le date per la proiezione di 3 film.