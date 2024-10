Per la quindicesima volta si rinnova a Villanova Monteleone “Gente di Sardegna”, evento interamente dedicato alla cultura, costumi e tradizioni dell’isola voluta dall’Amministrazione comunale, dall’Unione dei Comuni del Villanova, dall’Associazione San Leonardo, dal Comitato Fedales 1969 e dalla Regione Sardegna.

Dalle 16.00, in via Caserma e via Concordia, verranno allestiti dei mercatini dedicati all’artigianato. Dalle 18.00, con partenza dai giardini pubblici “Veronica Fadda”, sfileranno i gruppi folk “Tradizioni Popolari” di Villanova Monteleone, “Busachi Bella mia” di Busachi, “Gli Scalzi” di Cabras, “Ittiri Cannedu” di Ittiri, “Ortobene” di Nuoro, “Su Gologone” di Oliena, “Santu Sidore” di Orune, “Tuffudesu” di Osilo, “Città di Quarto 1928” di Quartu Sant’Elena e “Biddobrana” di Villaurbana.

Spazio anche al gruppo cavalieri di Villanova Monteleone e ai “Mamutzones Antigos” di Samugheo. La descrizione dei gruppi sarà curata da Salvatore Patatu in piazza Generale Casula. Dalle 19.00, a cura della Pro loco, è prevista la degustazione di piatti tipici sardi e di ricette villanovesi. In via Colombo saranno in funzione stand, bar e punti di ristoro.

Dalle 21.00, in piazza Delogu Ibba, la serata dei balli con l’esibizione dei gruppi folk presentati da Lucia Cossu.