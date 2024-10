Nella mattinata di ieri è stato trovato affisso a un albero, nella borgata di Santa Caterina di Pittinuri, un volantino anonimo, scritto a mano, che contesta l’operato del sindaco Gianni Panichi e del Comune di Cuglieri.

Il primo cittadino finisce nuovamente nel mirino di autori anonimi, che lo attaccano pesantemente, come già accaduto un mese fa su Facebook, per cui lo stesso primo cittadino aveva presentato querela in Questura.

Il volantino è stato scoperto da alcuni residenti, che hanno subito provveduto ad informare lo stesso Panichi. L’autore si firma come “ex amico sincero” del primo cittadino e come suo elettore, senza risparmiarsi in offese. Potrebbe trattarsi solo di un gesto esagerato di un elettore deluso, ma la cosa che preoccupa è però il fatto che il volantino arriva a distanza da un anno da un attentato ai danni dell’auto del sindaco Panichi.

I carabinieri del paese sono stati informati, e potrebbero rapidamente arrivare all’identificazione dell’autore visto che il volantino è stato scritto a mano, con una grafia molto stentata, in corsivo, e con un italiano non correttissimo, tutti elementi che potrebbero aiutare a risolvere il caso.