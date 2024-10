In Sardegna

Ieri sera a Cuglieri intorno alle 20.30 Donatella Casule, 45 anni, percorreva la via principale del paese in sella al suo cavallo che l'ha disarcionata. Nella caduta, la donna, ha battuto violentemente la testa ed è stata travolta dall'animale. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e nonostante l'intervento tempestivo del personale medico del 118 per lei non c'è stato nulla da fare.