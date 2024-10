Cugini, colleghi di lavoro, entrambi complici di furti all’interno del deposito merci per i quali erano impiegati. I Carabinieri di Sestu, coordinati dal maresciallo capo Riccardo Pirali, hanno scoperto i due cugini-dipendenti infedeli: si tratta di Andrea e Fabio Loi, rispettivamente di 46 e 51 anni, di Serdiana, accusati di furto aggravato ai danni dell’azienda SuperEmme di Elmas (al vertice dei punti vendita Pan e Iper Pan della Sardegna).

Stando ai primi accertamenti, i due uomini avrebbero nascosto generi alimentari e merce per un valore complessivo di 600 euro. Domattina, su disposizione del magistrato di turno, compariranno davanti al giudice in Tribunale per il processo con rito direttissimo.