I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, con una Squadra di pronto intervento unitamente al Nucleo Sommozzatori, sono intervenuti tra le campagne in territorio di Serdiana per soccorrere un cucciolo di cane caduto in un fiume.

Rimasto bloccato su un isolotto di canne, un passante ha sentito i lamenti povero cagnolino e ha tempestivamente chiamato il 115. Gli operatori intervenuti sul posto hanno recuperato la bestiola che è in ottima salute.

Guardate il VIDEO