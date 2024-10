I Carabinieri della Stazione di Budoni hanno denunciato D.M., classe 1953, residente a Budoni, il quale sarebbe stato sorpreso a detenere, in un terreno di sua proprietà, un cucciolo di cane legato con un peso da 1 kg al collo.

L’animale, che versa in buone condizioni di salute come attestato dal veterinario di turno presso l’anagrafe canina dell’Asl di Olbia, è stato affidato al competente settore di vigilanza del Comune di Budoni, che si avvale della collaborazione di un’associazione di volontariato di Siniscola al quale il cucciolo è stato di fatto consegnato per la custodia e le cure.