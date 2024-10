“Ieri notte a mezzanotte, mentre iniziava la pioggia, li abbiamo trovati così, povere creature vittime del’ennesima cattiveria dell’uomo”.

Caterina Uccheddu, numero uno dell’associazione Amici degli Animali di Gonnosfanadiga non credeva ai propri occhi: i piccoli cuccioli erano in mezzo alla campagna, all’interno di un sacco che rischiavano da li a poco di morire soffocati.

Uno sfogo personale più che comprensibile da parte della donna animalista: “Giuro, dovendo beccare con i miei occhi "chiunque" compiere un gesto simile, non arriverebbe tra le mani della "giustizia". Ieri una giornata tremendamente piovosa. Avete non solo abbandonato, ma volevate uccidere in modo intenzionale queste piccole creature innocenti”. Ora i cagnetti miracolati cercano dei padroni veri, sono al sicuro con i volontari, ma ancora una volta qualche delinquente ha dimostrato l’ennesimo gesto di insensibilità inaudita.

INFO: https://www.facebook.com/Amici-degli-animali-Gonnosfanadiga-CA-195133577197724/