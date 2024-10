Eccola la cuccioletta che ieri notte è stata “buttata“ all’interno dell’Ecocentro” . Ha passato tutta la notte lá, al freddo, tra la paura è la disperazione: “Stamattina i dipendenti hanno aperto e l’hanno accompagnata al Rifugio – dice amareggiata Caterina Uccheddu - non abbiamo più parole per commentare. La piccola non è più sola, sta bene ed è con noi è stata sottoposta a trattamento antiparassitario e compatibilmente con il blocco degli spostamenti verrà visitata dai veterinari quanto prima. Abbiamo ricevuto un’infinità di richieste e cercheremo, per l‘impossibilità di movimento ,di affidare la cucciolina in Sardegna quando ciò sarà permesso. Ringraziamo tutti per l’attenzione e le condivisioni”.

Ecco la piccola Lea

Rifugio Amici degli Animali Gonnosfanadiga Sardegna

www.amicideglianimali.net per info 3486995817