Disagi per chi viaggia in autobus oggi a Cagliari e hinterland.

I sindacati hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 11 alle 15, perché "l'azienda ha eliminato un'importante voce dalla busta paga per circa 200 lavoratori assunti dal 2001 che si ritrovano con 96 euro in meno, come se fossero lavoratori di serie B", hanno affermano Luigi Melis, segretario provinciale Orsa e Aldo Serra, segretario regionale Css.

Alle 11,30 è partito dal deposito del Ctm un corteo diretto in viale Trieste, sede dell'azienda con una prima sosta davanti al Municipio dove verrà chiesto un incontro con il sindaco Zedda. "Chiederemo – hanno detto Melis e Serra - un confronto con il presidente confronto a cui l'azienda sfugge".