Finisce l'era di Roberto Murru al Ctm. Bisogna riconoscere che lascia un’azienda improntata all’innovazione. Con 12.500.000 km percorsi in un anno, 450,3 chilometri di linee, 120mila viaggiatori al giorno. Questo è l’identikit di Ctm Cagliari, principale operatore di trasporto pubblico nella città metropolitana del capoluogo sardo.

Ctm Cagliari rappresenta l’Italia nell’ambito del progetto europeo ZeEus di Uitp (che in tante metropoli ha sancito il primo passo della transizione energetica del trasporto pubblico) e sta imboccando convintamente la strada della conversione della flotta alle trazioni a zero emissioni. Puntando sul filobus di nuova generazione. Ecco perché sarà per il sindaco Truzzu una scelta difficile, infatti il comune di Cagliari detiene il 67,5% delle azioni societarie, la Città Metropolitana di Cagliari per il 25% e il Comune di Quartu Sant'Elena per il restante 7,5%. In lizza per la guida del Ctm Sandro Murtas attuale direttore generale Abbanoa. La società Ctm S.p.A. ha avviato una selezione per la ricerca del Direttore Generale di CTM S.p.A.

Gli interessati, in possesso dei titoli richiesti, dovranno far pervenire le candidature entro il giorno 23/06/2020. Ma dai rumors di palazzo i nomi cominciano a circolare. Un nome di spicco potrebbe essere l'attuale Direttore Generale di Abbanoa Sandro Murtas, che pare sia passato alla corte dei Sardisti in quota a Gianni Chessa. Altra scelta tutta interna su cui Truzzu potrebbe scegliere sarebbe o Proto Tilocca molto vicino al sindaco di Cagliari oppure l'ing Paride Gasparini anche lui dirigente del Ctm. Il 23 giugno scadranno le domande.